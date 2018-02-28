В Подмосковье задержан польский журналист Мацейчук

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Мытищах польского журналиста и блогера Томаша Мацейчука.

С чем именно связано задержание - не сообщается. Ранее в правоохранительных органах сообщили, что с утра по месту жительства польского журналиста в Мытищах начались обыски в рамках уголовного дела о возбуждении межнациональной розни. Кроме того, полицейские проверяли законность пребывания Мацейчука в России.

Не исключено, что в ближайшее время материалы в отношении журналиста могут быть переданы в Мытищинский городской суд, сообщает ТАСС.

Ранее польский журналист призвал отправить на Евровидение песню о Волынской резне.