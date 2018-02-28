В ООН сообщили о невозможности проведения гумопераций в Восточной Гуте

Ситуация в Восточной Гуте не позволяет начать гуманитарные операции.

Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Он отметил, что организация готова отправить гуманитарные конвои в Восточную Гуту и эвакуировать сотни раненых, как только наладится ситуация с безопасностью, сообщает РИА "Новости".

Напомним, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о введении с 27 февраля гуманитарной паузы в Восточной Гуте в Сирии. Решение было принято по поручению президента России в целях исключения жертв среди мирного населения Восточной Гуты.

Как сообщалось ранее, сирийские террористы в ближайшее время намерены совершить провокацию с использованием отравляющих веществ.