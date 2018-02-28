Пьяный житель Казани застрелил сотрудника Росгвардии

В Казани произошла перестрелка, которую устроил местный житель.

В результате стрельбы на улице Авангардная на юге города мужчина застрелил бойца Росгвардии и ранил еще двух человек, среди которых полицейский. Боец Росгвардии получил ранение в шею, дробь попала ему в артерию. Он скончался в больнице. Также погиб один гражданский. Спецоперацией по задержанию преступника руководил врио министра внутренних дел по Татарстану Рафаил Гильманов.

По словам жильцов дома, открывший огонь мужчина часто дебоширил. Он открыл стрельбу из охотничьего ружья и ранил в бедро участкового, который прибыл на вызов. 34-летний злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. В конечном счете он был убит, а его сообщник забаррикадировался в квартире и начал стрелять из окна. По предварительным данным, его удалось задержать.

По факту случившегося заведено уголовное дело, сообщает РБК.