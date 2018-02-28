РБК: По подозрению в получении взятки задержан руководитель Центрального территориального управления имущественных отношений Минобороны России

Следственный комитет в сотрудничестве с ФСБ России задержали главу Центрального территориального управления имущественных отношений Минобороны России, об этом пишет РБК.

Высокопоставленного военного подозревают в получении взятки в 5 млн рублей, сообщает СМИ со ссылкой на собственные источники.



Задержание прошло утром 27 февраля, также сообщается, что сумма была передана за содействие в реализации имущества Министерства обороны в Москве.

Пока никаких официальных комментариев от СК или ФСБ не поступало.