Россию лишат права проводить международные спортивные соревнования

Россию в ближайшее время лишат права проводить почти все спортивные международные соревнования, пишет Чемпионат.com.

С 1 апреля этого года в силу вступает поправка к одной из статей кодекса WADA - так как РУСАДА на данный момент не соответствует кодексу, международные федерации должны делать все возможное, чтобы проводить чемпионаты мира не в России.

Выяснилось, что РУСАДА подписала кодекс, между тем, деятельность этого ведомства с конца 2015 года считается несоответствующей антидопинговому кодексу. Однако на турниры, с которыми уже подписаны контракты, этот запрет распространяться не будет - поэтому сообщения некоторых СМИ о возможном неучастии, например, сборной России по футболу в предстоящем Чемпионате мира можно считать "газетной уткой".