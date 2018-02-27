По факту гибели 9 человек в ДТП в Башкирии организована доследственная проверка

По факту страшной аварии в Башкирии, в результате которой погибли 9 человек, организована доследственная проверка.

Будет дана оценка соответствия оказания услуг требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Республике Башкортостан.

Как ранее сообщало Накануне.RU, около 16.00 27 февраля на 1546 км федеральной трассы "Урал" произошло столкновение пассажирского автобуса "Мерседес Спринтер" и фуры "Ман". В результате автокатастрофы погибли 8 пассажиров и водитель "Мерседеса", два пассажира с тяжелыми травмами направлены в Ашинскую городскую больницу, два - в Иглинскую районную больницу.

На место происшествия выехали следователи-криминалисты аппарата следственного управления, руководитель отдела криминалистики и и.о. руководителя следственного управления Республики.