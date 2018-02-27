На трассах Среднего Урала запретили междугородние перевозки детей

В связи со сложными погодными условиями на загородных трассах ГИБДД Свердловской области запретила междугородние организованные перевозки групп детей.

Вечером 27 февраля в связи с обильным выпадением осадков ГИБДД приняла решение о временном ограничении организованных перевозок групп детей - в целях обеспечения безопасности дорожного движения данный запрет коснулся именно междугородних детских перевозок и продлится до окончания снегопадов, сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области.

"Плановых перевозок групп детей к образовательным организациям школьными автобусами данный запрет не коснулся", - добавили в полиции.

При осложнении обстановки данный запрет может коснуться и междугороднего транспорта.