На трассах Среднего Урала запретили междугородние перевозки детей

В связи со сложными погодными условиями на загородных трассах ГИБДД Свердловской области запретила междугородние организованные перевозки групп детей.
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Вечером 27 февраля в связи с обильным выпадением осадков ГИБДД приняла решение о временном ограничении организованных перевозок групп детей - в целях обеспечения безопасности дорожного движения данный запрет коснулся именно междугородних детских перевозок и продлится до окончания снегопадов, сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области.
"Плановых перевозок групп детей к образовательным организациям школьными автобусами данный запрет не коснулся", - добавили в полиции.
При осложнении обстановки данный запрет может коснуться и междугороднего транспорта.