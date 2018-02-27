Актер Валерий Гаркалин находится в институте Склифосовского на искусственной вентиляции легких

Известный российский актер Валерий Гаркалин экстренно доставлен в НИИ имени Склифосовского - его состояние медики оценивают как тяжелое, сообщают столичные СМИ.

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Известно, что актеру стало плохо на гастролях в Иркутске, после чего его экстренно доставили в Москву.

Сейчас Гаркалин находится в палате экстренной реанимации, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Что именно стало причиной ухудшения здоровья актера, не сообщается.

Как ранее сообщало Накануне.RU, последний скандал, связанный с Валерием Гаркалиным, произошел в апреле 2015 года - его избили возле собственного дома.