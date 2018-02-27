Федерация керлинга России создала комиссию по расследованию дела Крушельницкого

Федерация керлинга России создала комиссию по делу Александра Крушельницкого, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФКР.

Как отметила генеральный секретарь Федерации Ольга Жаркова, на сегодняшний день все заинтересованы в том, чтобы вопрос попадания в организм спортсмена мельдония "был поскорее решен". "Пока на руках мы имеем только частичное решение по делу – Крушельницкий временно отстранён от соревнований, бронзовую медаль нам пришлось отдать. Но мы надеемся, что всё-таки совместно со следственным комитетом, генеральной прокуратурой проведём расследование, поймём причину и как это произошло", - сказала Жаркова.

По ее словам, на настоящий момент у ФКР никакой информации о том, по какой причине в организме Крушельницкого был обнаружен запрещенный препарат, нет. "Предложить международной федерации мы ещё ничего не можем", - сказала Жаркова.

Как сообщало Накануне.RU, ранее из-за положительного допинг-теста бронзовой медали лишили керлингистов Александра Крушельницкого и Анастасию Брызгалову.