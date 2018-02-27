В Ужгороде взорвали офис Общества венгерской культуры Закарпатья

В Ужгороде в ночь на 27 февраля было взорвано здание Общества венгерской культуры Закарпатья. В результате пожара никто не пострадал, но выгорело около 25 кв. м помещения, заявили в областной полиции. Возбуждено уголовное производство.

Глава Закарпатской области Геннадий Москаль заявил, что это совершили российские спецслужбы, не приведя никаких доказательств.

Вечером стало известно, что офис был взорван: это зафиксировали камеры видеонаблюдения. На них видно, что около 3.00 неизвестный принес сумку, некоторое время ковырялся в ней и положил ее на подоконник. Через 7 минут после этого раздался мощный взрыв.

Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп была вызвана в венгерский МИД в связи со вторым уже за месяц поджогом организации венгров в Ужгороде. По словам главы МИД Венгрии Петера Сиярто, на Украине происходит процесс "роста экстремистских идей".

"Это видно из законов, принятых Верховной радой Украины, которые серьезно ограничивают права меньшинств. Выглядит так, что они запугивают членов венгерского национального меньшинства Закарпатья", - сказал Сиярто.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, обострение отношений между Украиной и Венгрией началось в сентябре 2017 год с принятием Киевом закона об образовании, подразумевающего тотальную украинизацию обучения. Венгрия объявила Украине "дипломатическую войну" и пообещала блокировать европейскую интеграцию Украины.