Охлобыстин, Сукачев и Меньшова озвучат героев новых серий мультфильма "Простоквашино"

Героев новых серий мультфильма "Простоквашино" озвучат Юлия Меньшова, Иван Охлобыстин и Гарик Сукачев. Об этом сообщила пиар-директор киностудии "Союзмультфильм" Анна Усачева, передает ТАСС.

Она рассказала, что Меньшова озвучит маму Дяди Федорова, Охлобыстин - почтальона Печкина, а Сукачев будет озвучивать пса Шарика. "Самого Дядю Федора озвучит Алексей Онежен", - добавила Усачева.

По ее словам, в новых сериях мультфильма появятся и новые персонажи. "У Дяди Федора появится сестренка, а также у нас есть еще один персонаж, которого мы пока не раскрываем", - отметила представитель киностудии, уточнив, что создатели мультсериала пока не раскрывает имя того, кто озвучит кота Матроскина.

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что первые новые серии мультфильма "Простоквашино" покажут весной 2018 года.

Писатель Эдуард Успенский ранее написал открытое письмо к президенту России Владимиру Путину, в нем он пожаловался на киностудию"Союзмультфильм", которая планирует выпустить продолжение "Простоквашино" без его разрешения.

Напомним, авторы нового проекта намерены показать, как изменилось "Простоквашино" за 20 лет вместе со страной. Общий объем средств, выделенных на создание продолжения знаменитого советского мультфильма, составит 300 млн рублей.