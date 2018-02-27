В Башкирии при столкновении грузовика и микроавтобуса погибли пять человек

Пять человек погибли при столкновении грузовика и микроавтобуса в Башкирии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по республике.

ДТП произошло сегодня в Иглинском районе республики, на федеральной на 1546 км автодороги М5, близ Улу-Теляка.

"По предварительной информации, столкнулись грузовик "Ман" и микроавтобус "Мерседес Спринтер". В салоне автобуса могло находится 12 пассажиров. В настоящее время имеется информация о пяти погибших", - говорится в сообщении ведомства.

На месте аварии работают оперативники и экстренные службы.

Информация на данный момент уточняется.