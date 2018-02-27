В Екатеринбурге защита Карпова заявила ходатайство о возвращении дела о заказном убийстве прокурору

В Ленинском районном суде Екатеринбурга состоялось предварительное слушание по делу экс-прокурора Алексея Карпова, которого обвиняют во вновь выявленном эпизоде попытки заказного убийства, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы заявили ходатайство о возвращении дела прокурору, поскольку считаем, что оно незаконно возбуждено, с нарушением закона. Вменяют покушение на организацию убийства Бабусенкова. Этот эпизод в 2012-14 годах полностью исследовался, проводилось расследование, по нему было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, а сейчас отменили [постановление], спустя четыре года, и снова этот эпизод вменяют", - пояснил после слушания адвокат Карпова Василий Вяткин.

Заседание проходило в закрытом для журналистов режиме, другие подробности неизвестны.

Ранее заместитель председателя суда по уголовным делам Александр Тараненко заявлял, что основное заседание намечено на 5 марта.

Напомним, экс-прокурор уже получил 20 лет колонии строгого режима за организацию убийств. По новому эпизоду его будут судить за организацию покушения на убийство одного из исполнителей предыдущей расправы Александра Бабусенкова, который неожиданно для Карпова "выжил". Вынесенное ранее постановление об отказе в возбуждении дела по эпизоду было отменено в связи с тем, что Бабусенков дал показания на Карпова. Напомним также, что подельники Карпова уже получили крупные сроки, среди них чемпион России и Европы по пауэрлифтингу Алексей Савосин.