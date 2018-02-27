На Южном Урале прекращено резонансное дело "новогоднего стрелка"

В Челябинской области прекращено уголовное дело "новогоднего стрелка" из села Миасское Красноармейского района. Прокуратура признала решение законным. Об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказал руководитель СУ СК России по Челябинской области Денис Чернятьев

"Мы приняли решение о прекращении уголовного дела, поскольку объективно установили наличие в действиях Григорьева необходимой обороны, что исключает его уголовное ответственность за содеянное. У нас была определенная полемика с органами прокуратуры, но в настоящее время она устранена. Наше решение проверено и признано законным", - рассказал он.

Напомним, прокуратура дважды возвращала на доследование уголовное дело "новогоднего стрелка".

Как ранее сообщало Накануне.RU, 2 января 2016 года во дворе одного из частных домов села Миасское были обнаружены тела четверых местных жителей, которых застрелили. Еще один мужчина обратился к медикам с ранением руки. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

События в селе Миасское вызвали широкий общественный резонанс. По словам местных жителей, нападавшие вели асоциальный образ жизни, "терроризировали" окружающих. Известно, что в тот день погибшие решили избить хозяина дома и его гостей.