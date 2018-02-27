В рамках уголовного дела дело по факту загрязнения реки Миасс ртутью будет проведена экологическая экспертиза

Расследование уголовного дела по факту загрязнения реки Миасс ртутью будет зависеть от результатов экологической экспертизы. Об этом сообщил руководитель следственного управления СК РФ по Челябинской области Денис Чернятьев, передает корреспондент Накануне.RU.

Денис Чернятьев отметил, что уголовное дело "достаточно сложное и тяжело продвигается", поскольку связанно с исследованием проб.

Кроме того, существует конфликт, связанный с аккредитацией лаборатории, которая обнаружила превышение ртути в реке Миасс. Федеральная служба аккредитации частично приостановила аккредитацию лаборатории. Это может ставить под сомнение результаты проб.

"Мы расследование уголовного дела продолжаем. Все будет зависеть от результатов, проведенной экологической экспертизы. Она будет длительно проводиться. Необходимо установить угрозу вреда здоровью граждан. Сам по себе факт распространения вредного вещества, еще не образует состав преступления, это административное правонарушение. А при наличии угрозы вреда здоровью граждан, можно квалифицировать как уголовное преступление. А это требует экспертного заключения очень узких специалистов", - отметил Чернятьев.

Напомним, уголовное дело было возбуждено в январе. Управлением Росприроднадзора был осуществлен отбор и анализ проб сточных вод ЧМК и природной воды реки Миасс в контрольных створах. В результате были зафиксированы превышения установленных нормативов по ряду загрязняющих веществ, в том числе значительные превышение по ртути.

Напомним, ранее Челябинское управление Росприроднадзора обратилось в суд с требованием приостановить деятельность ЧМК на 90 суток из-за сброса сточных вод в реку Миасс. Однако суд оштрафовал предприятие на 100 тысяч рублей за нарушение правил водопользования.