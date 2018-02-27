На Южном Урале будут судить четверых браконьеров, которые охотились в Бродокалмакском заказнике

В Челябинской области будут судить четверых браконьеров, которые решили поохотиться на территории Бродокалмакского государственного биологического заказника.

Злоумышленники придумали целую схему - один управлял механическим транспортным средством, другой указывал направление движения в место, где находились дикие животные, остальные, держа в руках заряженные ружья, производили поиск и выслеживание зверей, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Ущерб министерству экологии Челябинской области не причинен, так как браконьеры не успели убить ни одно животное.

Мужчинам грозят штрафы.