На Южном Урале будут судить четверых браконьеров, которые охотились в Бродокалмакском заказнике

В Челябинской области будут судить четверых браконьеров, которые решили поохотиться на территории Бродокалмакского государственного биологического заказника.
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Злоумышленники придумали целую схему - один управлял механическим транспортным средством, другой указывал направление движения в место, где находились дикие животные, остальные, держа в руках заряженные ружья, производили поиск и выслеживание зверей, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.
Ущерб министерству экологии Челябинской области не причинен, так как браконьеры не успели убить ни одно животное.
Мужчинам грозят штрафы.