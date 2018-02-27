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Экс-прокурора Карпова доставили на суд по новому делу о заказном убийстве
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Алексей Карпов, экс-прокурор (2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге с третьей попытки началось рассмотрение нового уголовного дела экс-прокурора Алексея Карпова. Его доставили в Ленинский районный суд из ИК-2 города, а ранее этапировали из Тагила и Иркутска.

Как передает корреспондент Накануне.RU, в суде началось предварительное слушание дела с участием обвиняемого.

Алексей Карпов, экс-прокурор(2018)|Фото: Накануне.RU

Алексей Карпов, экс-прокурор(2018)|Фото: Накануне.RU

Алексей Карпов, экс-прокурор(2018)|Фото: Накануне.RU

Алексей Карпов, экс-прокурор(2018)|Фото: Накануне.RU

Алексей Карпов, экс-прокурор(2018)|Фото: Накануне.RU

Алексей Карпов, экс-прокурор(2018)|Фото: Накануне.RU

Экс-прокурор уже получил 20 лет колонии строгого режима за организацию убийств. По новому эпизоду его будут судить за организацию покушения на убийство одного из исполнителей предыдущей расправы Александра Бабусенкова, который неожиданно для Карпова "выжил". Напомним также, что подельники Карпова уже получили крупные сроки, среди них чемпион России и Европы по пауэрлифтингу Алексей Савосин.

Алексей Карпов, экс-прокурор(2018)|Фото: ТАУ



Развитие сюжета: Ранее 27.02.2018 17:20 Мск
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18:29 Екб


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Экс-прокурора Карпова доставили на суд по новому делу о заказном убийстве
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