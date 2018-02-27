Медведев подписал распоряжение о строительстве Северного широтного хода

Председатель Правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о старте концессионной процедуры для строительства Северного широтного хода. Об этом глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин сообщил в ходе визита в Ноябрьск.

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Согласно документу Минтранс России уполномочен органом уполномоченным рассмотреть предложения ООО "СШХ"о заключении концессионного соглашения в отношении предполагаемых к созданию объектов железнодорожного транспорта общего пользования железнодорожной линии Обская - Салехард - Надым.

Стоимость проекта оценивается в 260 млрд руб.

Как сообщало Накануне.RU, СШХ - железная дорога в 700 километров, соединяющая Северную и Свердловскую железные дороги. Правительство Ямала согласовало проект строительства Северного широтного хода с РЖД в октябре прошлого года. ЯНАО инвестирует в строительство автомобильной части моста через Обь и передаст в федеральную собственность необходимые для строительства земельные участки. В марте текущего года соглашение о совместной реализации инвестпроекта заключили представители РЖД и "Газпрома". "Газпром" реконструирует железнодорожный участок "Надым — Пангоды" протяженностью 112 км.