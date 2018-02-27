Глава Южного Урала поручил разобраться в обстоятельствах гибели челябинского срочника, которого нашли в петле

24 февраля в воинской части в Ростовской области 22-летний уроженец Челябинска, солдат-срочник Борис Б. найден мертвым.

Глава Челябинской области Борис Дубровский поручил уполномоченному по правам человека в регионе Маргарите Павловой разобраться в обстоятельствах гибели молодого человека. Как отметила Павлова, смерть произошла при загадочных обстоятельствах.

"Следователи пока не распространяются", - говорит Павлова.

Также Борис Дубровский поручил своему заместителю Олегу Климову взять под контроль ход расследования причин гибели военнослужащего, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона. Известно, что родственникам погибшего солдата окажут всю необходимую помощь.

Сейчас военный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье "доведении до самоубийства".