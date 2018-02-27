Суд вынес приговор поджигателю памятника Ельцину в Екатеринбурге

Суд в Екатеринбурге вынес приговор Игорю Щуке, в прошлом году задержанному за поджог памятника Борису Ельцину. Об этом Накануне.RU сообщил сопредседатель незарегистрированной партии "Другая Россия" Александр Аверин.

По его данным, активист, поджегший памятник, приговорен к одному году исправительных работ. В партии объяснили акцию тем, что Ельцин - "черный человек в истории России", уточнив, что Игорь Щука продумал и провел ее все-таки самостоятельно.

Напомним, рано утром 7 ноября прошлого года около памятника экс-президенту РФ нарядом полиции совместно с представителями ЧОП был задержан подозрительный человек, который пытался поджечь монумент. Задержанным оказался мужчина 1986 года рождения, прибывший в столицу Среднего Урала из другого государства. Выяснилось, что ранее он был судим.

Мировой суд принял решение о выдворении его из страны, также против него возбудили уголовное дело по статье "Вандализм". Однако затем постановление о депортации было отменено.