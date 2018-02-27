В Перми компания "Крона" незаконно продала тепла и кипятка на 92 миллиона

Директора компании "Крона" подозревают в незаконном предпринимательстве и заработке в 92 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

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Прокурорская проверка выяснила, что основной вид работы компании – производство в котельных пара и горячей воды. На такую работу надо получать лицензию, так как она предусматривает эксплуатацию источников повышенной опасности.

Между тем, "Кроне" лицензию никто не выдавал. С ноября 2015 по май 2016 гг. компания продавала тепло и горячую воду людям и коммунальным организациям. На этом она незаконно заработала 92 млн руб. Возбуждено уголовное дело о незаконном предпринимательстве.