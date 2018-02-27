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Новости
27.02.2018 15:40 Мск (17:40 Екб)
общество | Пермский край
Найдены признаки преднамеренного банкротства "Свинокомплекса Пермский"
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(2006) | Фото

В деятельности ООО "Свинокомплекс Пермский" найдены признаки преднамеренного банкротства. Проверку провел временный управляющий, передает корреспондент Накануне.RU.

Как следует из отчета члена Ассоциация ведущих арбитражных управляющих "Достояние" Петра Мосюра, проверка выявила признаки преднамеренного банкротства ООО "Свинокомплекс Пермский", Общество, напомним, принадлежало бывшему арендатору свинокомплекса в поселке Майском Пермского края омской группе "Синергия". В частности, арбитражный управляющий в отчете говорит о заведомо невыгодных сделках, которые общество заключало с "Синергией".

Например, в 2015 и 2016 г. "Синергия" уступила ООО права требования к краевому АО "Пермский свинокомплекс" на общую сумму 437,2 млн руб., тем самым образовав у себя задолженность перед "Синергией". На тот момент краевое общество уже прекратило свою деятельность в сфере свиноводства, заключив договор купли-продажи животных.

"Таким образом, имея информацию о прекращенной деятельности АО "Пермский свинокомплекс", по договорам цессиии ООО "Свинокомплекс пермский" по факту приобрело ничем не обеспеченные требования, срок исполнения которых был просрочен и по номинальной цене", - говорится в отчете арбитражного управляющего.

Свинокомплекс пермский, свиньи(2017)|Фото: Маргарита Рощупкина

Мосюр делает вывод, что сделка была лишь прикрытием по трансформации неликвидного денежного обязательства в денежное обязательство ООО "Свинокомплекс пермский".

Также в "период подозрительности" - за два месяца до возбуждения процедуры банкротства, общество заключило договор залога с "Калкфелд Холдингз" в обеспечение договора купли-продажи денежного требования по соглашением компании с "Синергией". Сделка не связана с экономической деятельностью должника, наносит ущерб кредиторам, говорится в отчете. Она подлежит отмене.

Несколько кредитных линий свинокомплекс открыл в "Россельхозбанке", залогом по ним были 9 тыс. голов, но за 19 дней до признания общества банкротом оказались уже 24 тыс. голов. Это указывает на то, что поведение банка является недобросовестным, кредитная организация не могла не осознавать фактическую неисполнимость требований, считает управляющий.

Кроме того, проверка установила, что продукция ООО реализовывалась через взаимозависимые общества "Синергии", , минуя счет должника в банке. Так создавался дефицит средств у самого свинокомплекса. "Свинокомплекс пермский" и "Синергия" проводили взаимозачеты, в 2014-2016 гг. сумма таких сделок превысила 1 млрд руб.

Напомним, принадлежащее краевому правительству, АО "Пермский свинокомплекс" 1 декабря расторгло договор аренды с ООО "Свинокомплекс "Пермский", арендатором которого выступала ГК "Синергия". Основанием для расторжения договора стало неисполнение обязательств по аренде.

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27.02.2018 15:40 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
17:40 Екб


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Найдены признаки преднамеренного банкротства "Свинокомплекса Пермский"
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