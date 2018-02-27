В Челябинске СК проводит проверку в отношении должностных лиц регионального минстроя по обращению дольщиков "Речелстроя"

В Челябинске по обращению дольщиков строительной компании "Речелстрой" проводится проверка в отношении должностных лиц регионального минстроя, которые были обязаны осуществлять контроль за застройщиков, на предмет наличия халатности в их действиях. Об этом сообщил руководитель следственного управления СК РФ по Челябинской области Денис Чернятьев, передает корреспондент Накануне.RU.

В настоящий момент проверка не завершена.

Денис Чернятьев рассказал о ходе расследования уголовного дела в отношении владельца строительной компании "Речелстрой" и депутата городской думы Андрея Пязока.

"Проводятся все необходимые мероприятия. Мы на сегодняшний день практически закончили работу с дольщиками. По делу назначены и проводятся ряд экспертиз, в том числе экономических, направленных на установление целевого расходования средств, привлеченных от дольщиков. Пязоку предъявлено обвинение в мошенничестве и избрана мера пресечения", - отметил он.

Прокомментировал руководитель челябинского СУ СК РФ и назначение Пязока гендиректором "Речелстроя".

"Мы его не можем ограничивать в его гражданских правах, за исключением права на свободу. Поэтому, если он принимает какие-то решения, и они легитимны, это его право. Для нас самое главное, чтобы мера пресечения не нарушалась. То, что он пытается участвовать в решение проблем "Речелстроя" ничего страшного здесь не вижу, потому что он учредитель этой организации, и часть средств на которых осуществлялось строительство была им тоже внесена, в виде доли в уставной капитал", - считает Чернятьев.

Владелец компании "Речелстрой" Андрей Пязок был задержан в декабре. По версии следствия, в период 2015-2016 годов обвиняемым были похищены денежные средства дольщиков строительства нескольких жилых домов. Речь идет о 15 млн рублей. По делу проходит около 1 тыс. 400 дольщиков.