Путин расширил полномочия ФСО

Президент РФ Владимир Путин расширил полномочия Федеральной службы охраны. Соответствующий указ с внесенными в закон изменениями опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, ФСО будет "обеспечивать защиту персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей", а также "участвовать в пределах своей компетенции в реализации государственной политики в области международной информационной безопасности и проведении мероприятий по информационному противоборству, обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ".

Кроме того, на ФСО возложены полномочия давать согласие на обработку персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей, за исключением сведений, подлежащих официальному опубликованию или раскрытию. Также ФСО разрешено утверждать нормы обеспечения органов госохраны материальными и иными средствами, необходимыми для осуществления своих полномочий.

Указ вступил в силу с 27 февраля 2018 года.