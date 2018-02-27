Тюменская администрация отказалась переименовывать советские улицы

Комиссия по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети Тюмени во время своего заседания вечером 27 февраля официально отклонила инициативу о переименования улиц с советскими названиями, передает корреспондент Накануне.RU.

Всего в повестке дня значилось три вопроса, два из которых касались "возврата улицам Хохрякова и Коммунистической их исторических названий – Успенская и Большая Монастырская".

Примечательно, что решение было принято практически единогласно. Против проголосовал лишь один член комиссии из 16 присутствующих, и то лишь по одному из двух вопросов, поставленных на повестку дня.

В целом публичное обсуждение прошло достаточно оживленным и эмоциональным, а под конец и вовсе переросло в перепалку местных коммунистов с инициатором переименования — депутатом гордумы от ЛДПР Игорем Ракшой, который также возглавляет региональное отделение общества "Двуглавый орел".

В итоге сторонник "десоветизации" обвинил комиссию в некомпетентности, пособничестве "красному террору", разложению духовности и нравственности нации и пообещал обратиться в прокуратуру. Кроме этого, он пригрозил местным коммунистам иском в суд за слово "фашист", сказанное в его адрес.