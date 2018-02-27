В Свердловской области задержан мужчина, который в приступе "белой горячки" стрелял в прохожего

26 февраля житель Сухого Лога открыл стрельбу из окна своего дома, подстрелив случайного прохожего, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области.

По данным следствия, обвиняемый, находясь в своей квартире по улице Гоголя, по непонятной причине, предварительно, в приступе "белой горячки", стал стрелять из охотничьего ружья. Сначала он выстрел в дверь собственной квартиры, после чего открыл беспорядочную стрельбу из окна. Пуля попала в случайного прохожего – молодого мужчину, у него огнестрельные ранения головы и туловища. Стрельбу дебошира пресекли сотрудники полиции, оперативно прибывшие на место происшествия. Стрелка сразу же задержали и поместили под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.