А снег идёт. Екатеринбург опять встал в 9-бальные пробки

Екатеринбург опять стоит в километровых пробках. Из-за обрушившегося снегопада город встал в 9-балльные пробки. Такая же ситуация была сегодня утром, пробки достигали 8-9 баллов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

На данный момент движение затруднено в центре города: несколько аварий и ремонтные работы. Эту ситуацию осложнил снегопад, который продолжался всю ночь и весь день 27 февраля.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев лично проверит, насколько хорошо очищены улицы от снега. Он обратился к мэрии Екатеринбурга с просьбой привлечь к работе больше техники, а ГИБДД просит водителей Екатеринбурга не оставлять машины на проезжей части.

Напомним, ранее администрация Екатеринбурга поручила подготовиться к снегопаду: дорожные службы будут переведены на усиленный режим работы. По прогнозам синоптиков, сильный снегопад будет идти на протяжении двух дней.

Также было предупреждение об аномально-холодной погоде в Свердловской области.