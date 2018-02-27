Закрыт на 90 суток скандальный пермский дом престарелых, где жестоко обращались со стариками

Суд закрыл на 90 суток дом престарелых "Мария" в Перми на основании обращения в прокуратуру о нарушении санитарных правил в пансионате и последовавшее решение о проверке работы владеющего приютом бизнесмена, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Индустриального райсуда Перми.

Сотрудники краевого управления Роспотребнадзора нашли нарушения санитарных правил и гигиены, угрожающие жизни и здоровью постояльцев пансионата. Несоответствия правилам грозят эпидемиями.

Напомним, в Перми в одном из частных домов престарелых его сотрудники якобы жестоко обращаются с пожилыми людьми. Возбуждено уголовное дело по факту оказания небезопасных для жизни и здоровья получателя услуг. Расследование взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.