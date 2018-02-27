"Это конституционная обязанность президента": в Кремле не видят причин переносить послание Путина

В Кремле заявили, что не видят причин переносить послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, которое должно состояться 1 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет", - коротко сказал он, отвечая на вопрос, есть ли повод перенести мероприятие.

"Это конституционная обязанность президента. В любом послании ежегодно глава государства говорит об основных итогах работы за истекший период и также очерчивает основные перспективы на будущее. Это происходит каждый год", - цитирует Пескова РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось, что основные идеи социально-экономического развития страны, заложенные в послании президента Федеральному Собранию, будут совпадать с предвыборной программой кандидата Путина. Впоследствии их зафиксируют в той или иной юридической форме, возможно, в виде указов.