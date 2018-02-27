В больницы Прикамья госпитализировали 11 человек из горевшего общежития в Чусовом

По уточненным данным, число госпитализированных постояльцев общежития в Чусовом, где в пожаре погибли шесть человек, увеличилось до 11, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава.

Среди госпитализированных семь пострадавших (в том числе двое детей), которые находятся в Чусовской городской больнице. Четверо пострадавших эвакуированы в Пермь: двое детей направлены в Краевую детскую клиническую больницу, двое взрослых — в ожоговый центр городской больницы № 21. У всех пострадавших на данный момент состояние средней тяжести, с остальными очевидцами происшествия работают психологи.

Напомним, сообщение о возгорании поступило в 0.40. К моменту прибытия первых пожарных на третьем, четвертом и пятом этажах было сильное задымление. Погибли шесть человек, в том числе трое детей. Возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, в одной из квартир оставили включенной в сеть электроплитку. Возгорание случилось новью, огнеборцам о нем сообщили поздно, это способствовало распространению пламени. Рассматриваются и другие версии возникновения пожара. Проводится проверка.