Арбитражный суд Москвы отклонил иск "ОНЭКСИМ" к "Открытие Холдингу"

Арбитражный суд Москвы отклонил иск компании Onexim Holdings Limited, входящей в группу "Онэксим" Михаила Прохорова, о взыскании с "Открытие Холдинга" более 1,4 млрд руб., передает МИА "Россия сегодня".

"В иске отказать", - сказала судья Екатерина Иванова на заседании.

Как сообщало Накануне.RU, иск поступил в арбитраж 20 ноября прошлого года. Истец требует в нем расторгнуть договор, а также взыскать с ответчика номинальную стоимость облигаций.

"Онэксим" - один из частных российских инвестиционных фондов, имеющий диверсифицированный портфель инвестиций в горнорудной промышленности, финансовом секторе, недвижимости, энергетике и высоких технологиях.

"Открытие Холдинг" - частная российская финансовая группа, является ключевым акционером банка "ФК Открытие".