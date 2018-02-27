Депутаты Пермской гордумы перераспределили 773 миллиона бюджетных остатков

Депутаты пермской городской думы на сегодняшнем заседании утвердили изменения в бюджет Перми на 2018-2020 годы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе местного парламента.

По итогам исполнения бюджета города за 2017 год, подлежат распределению не использованные остатки в размере 773 млн руб.,

"В этом году нам удалось значительно раньше – уже в феврале, заняться перераспределением прошлогодних бюджетных остатков. Теперь мы раньше войдем в аукционы и конкурсы, а значит – и в конкретную работу по объектам. Эти средства будут направлены на ключевые сферы городского хозяйства и приоритетные инвестиционные проекты. Сегодня на заседании был задан ряд вопросов по некоторым направлениям расходования средств, в частности, по выкупу в муниципальную собственность детского сада по улице Чернышевского, 17б. Состоявшаяся дискуссия подтвердила, что существуют сложности с передачей земельного участка в муниципальную собственность. Тем не менее, мы понимаем, что детское учреждение в этом районе необходимо. Оставляем тему на контроле", - заявил председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.

Сохраняется целевое назначение средств, не использованных в прошлом году, в сумме 586 млн руб. Для исполнения взятых в прошлом году обязательств направляются средства на развитие системы жилищно-коммунального хозяйства – 93 млн руб., организацию дорожной деятельности в городе Перми – 81 млн руб., развитие сети образовательных организаций города – 91 млн руб.

188 млн руб. свободных остатков направили на субсидирование перевозок пассажиров городским электрическим транспортом – 50 млн, 36 млн руб. – на разработку проектной документации на комплексный капитальный ремонт Комсомольского проспекта от улицы Монастырской до проходных завода "Пермские моторы" и эспланады, 23 млн руб. – на обеспечение жильем пермяков, проживающих в аварийных домах, 14 млн руб. – на строительство спортивной площадки школы №41, 24 млн руб. – на приведение в нормативное состояние учреждений образования и спорта, а также на содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города.

Также увеличатся расходы на инвестиционные проекты на 442 млн руб.