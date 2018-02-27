ГИБДД просит водителей Екатеринбурга не оставлять машины на проезжей части

Госавтоинспекция просит екатеринбуржцев не оставлять автомобили на обочине городских дорог, чтобы не мешать уборки снега, сообщили Накануне.RU в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Очистка снега с проезжей части будет производиться круглосуточно с помощью специальной техники.

Сотрудники дорожных служб заранее выставляют дорожные знаки 3.27 "Остановка запрещена" с табличкой "Работает эвакуатор". Транспортные средства, припаркованные в этой зоне, будут эвакуированы.

"Просим с пониманием отнестись к данным вынужденным мерам", - говорят в ГИБДД.

Снегопад обрушился на Екатеринбург сегодня ночью, из-за чего город встал в пробках. Госавтоинспекция обратилась с просьбой к водителям быть осторожными на дорогах. Напомним, что синоптики предупреждали об аномально-холодной погоде с 26 по 28 февраля.