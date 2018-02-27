"Урал" начал возврат денег за билеты на перенесенный матч с "Локомотивом"

Футбольный клуб "Урал" начал возврат денег болельщикам за купленные билеты на перенесенный матч с "Локомотивом".

Напомним, из-за участия московской команды в Лиге Европы РФПЛ перенесла игру в Екатеринбурге с 11 на 12 марта. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФК "Урал", в клуб уже поступают вопросы о возможности возврата ранее купленных билетов, и фанатам пойдут навстречу.

"Тем, кто купил билеты в официальных точках продаж "Урала" и хотят оформить возврат, следует подойти в любой рабочий день до 7 марта включительно с 10.00 до 16.30 в офис клуба по адресу Шейнкмана, 55 (БЦ "Аврора"), 17 этаж. При себе необходимо иметь паспорт и билет, подлежащий возврату. В офисе клуба нужно будет заполнить заявление на возврат билета и сразу получить деньги. Тем, кто приобрел электронные билеты на матч посредством on-line продажи на официальном сайте клуба и не имеют возможности подойти в офис, следует отправить письмо на почту ticket@fc-ural.ru, прикрепив к письму заполненное заявление на возврат билетов, копию паспорта и файл электронного билета. Деньги будут возвращены на карту, с которой производилась оплата билетов", - пояснили в клубе.

Напомним, президент "Урала" Григорий Иванов негативно оценил перенос матча.

"Мы бы не хотели играть с "Локомотивом" 12 марта, но таков регламент. "Локомотив" воспользовался своим правом, что мы можем поделать? Единственное, что не понравилось - что узнали мы об этом в понедельник в восемь вечера по Екатеринбургу. Болельщики купили билеты, планировали прийти, а сейчас...", - отмечал функционер.