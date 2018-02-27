В Москве в общежитии ликвидирован пожар

В общежитии в Москве ликвидирован пожар, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Сообщение о возгорании по адресу: Кременчугская, дом 9, поступил в 13.11. Пожарные, прибыв на место ЧП, установили, что пожар происходил на площади 50 кв. м. на 11 этаже 17-ти этажного жилого дома.

"В ходе проведения разведки и тушения пожара пожарно-спасательными подразделениями были спасены 17 человек, из них трое детей. К сожалению, имеется пострадавший", - сообщили в ведомстве.

Принятыми мерами в 13.57 пожар был ликвидирован.

Для эвакуированных жильцов организован пункт временного размещения.