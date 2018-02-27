В Челябинске будут судить таджика, который попытался подкупить полицейского в аэропорту

В Челябинске будут судить таджика, который попытался подкупить деньгами сотрудника транспортной полиции в аэропорту "Баландино".

Инцидент произошел вечером 11 января этого года - 50-летний гражданин Таджикистана, находясь в помещении дежурной части линейного отдела полиции в аэропорту, с целью прекращения административной проверки по факту нарушения им миграционного законодательства, лично передал сотруднику транспортной полиции взятку в виде денег, сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК РФ.

"Полицейский от предложенных денег отказался. После передачи взятки обвиняемый был задержан сотрудниками полиции на месте совершения преступления. Сейчас уголовное дело направляется прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд", - добавили в СК.