В Челябинской области главу района подозревают в превышении должностных полномочий

Глава Аргаяшского района Исрафиль Валишин подозревается в превышении полномочий. Следственные органы в ближайшее время планируют предъявить ему обвинение, сообщил на пресс-конференции руководитель следственного управления СК РФ по Челябинской области Денис Чернятьев, передает корреспондент Накануне.RU.

Валишина подозревают в превышении должностных полномочий, связанных с выдачей разрешения на строительство. Речь идет о возведении объектов в водоохраной зоне озера Увильды.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в ходе прокурорской проверки было установлено, что глава Аргаяшского района выдал разрешение на строительство домов с верандой для отдыхающих на территории памятника природы – озера Увильды.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с исками к семи гражданам и районной администрации, а к юридическому лицу о признании незаконными разрешений на строительство объектов. Прокуратура просит признать объекты самовольными постройками и прекратить на них право собственности.