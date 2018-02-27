Житель Самары принес полицейским 39 бутылок пива в качестве взятки

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Его подозревают в даче взятки полицейским.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете, 20 февраля самарец, находясь в отделе полиции №2 городского УМВД, дал стражам порядка взятку в виде 10 тыс. руб. и 39 бутылок пива общей стоимостью более 1 тыс. 700 руб. Все это предназначалось за не проведение проверки по факту реализации алкогольной продукции без соответствующей документации.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение по нему ведут сотрудники подразделения ГУ МВД России по Самарской области.