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РСТ Пермского края снизила плату за подключение новых строений к сетям
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(2005) | Фото: pkb.promedia.by

Региональная служба по тарифам Пермского края (РСТ) изменила подходы к определению платы за подключение новых строений к коммуникациям, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Прежде сетевые организации ориентировались на индивидуальные ставки. Получив заявку от собственника или застройщика, они обращались в РСТ с просьбой установить отдельный тариф для конкретного случая. Такой подход нарушал равенство условий подключений для всех заявителей, а также затягивал процесс, поскольку специалисты РСТ каждый раз заново считали размер платы.

Региональная служба по тарифам приняла решение, что с этого года за основу будут взяты единые стандартизированные ставки, одинаковые для всех заявителей. Для их расчета РСТ, провела мониторинг реальных затрат, которые несут сетевые организации, при подключении новых потребителей. Затем их сравнили с утвержденными Минстроем РФ в 2017 году нормативами цены строительства. В результате были установлены стандартизированные ставки – предельные цены, которые могут запрашивать сетевики за услуги по подключению.

Специалисты ведомства отмечают, что установленные тарифы гораздо ниже, действовавших ранее.

Фиксированные ставки сделают процесс начисления платы за подключение прозрачным, а во-вторых, сократят сроки подключения.

Помимо этого, РСТ намерена упростить процедуры подключения, разработав совместно с ресурсными организациями единые алгоритмы для каждого типа. Сейчас по факту на все мероприятия уходит больше года. В этих алгоритмах будут прописаны четкие сроки, в которые должны проводиться те или иные виды работ. Конечная цель при этом – сократить время, которое уходит на присоединение новых потребителей, установив четкие целевые показатели.

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27.02.2018 14:40 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
16:40 Екб


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РСТ Пермского края снизила плату за подключение новых строений к сетям
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