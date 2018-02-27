В Челябинской области раскрыто убийство главы Копейска, совершенное в 1994 году

В Челябинской области раскрыто убийство главы Копейска Сергея Вялова, совершенное в августе 1994 года. Организатору убийства и двум исполнителям предъявлено обвинение, сообщил на пресс-конференции руководитель следственного управления СК РФ по Челябинской области Денис Чернятьев, передает корреспондент Накануне.RU.

Вялов был убит у подъезда своего дома. Уголовно дело было нераскрытым более 23 лет.

По версии следствия, убийство совершено по найму.

"Для его совершения привлекались исполнители из другого региона. В настоящее время обвинение предъявлено организатору убийства и двум исполнителям. Еще один исполнитель объявлен в международный розыск. Также эти лица проверяются на причастность к совершению еще ряда преступлений на территории области, также связанных с лишением жизни граждан", - отметил Чернятьев.