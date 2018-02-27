Нижний Тагил обеспечат чистой водой по концессии с венграми. Частные инвестиции составят 14,6 млрд рублей

Строительство системных объектов водоснабжения Нижнего Тагила для обеспечения города чистой питьевой водой будет осуществляться в рамках концессионного соглашения. Губернатор Евгений Куйвашев сообщил об этом 27 февраля в ходе совещания, посвященного теме водоснабжения, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политике губернатора Свердловской области.

В совещании приняли участие глава Нижнего Тагила Сергей Носов, руководители отраслевых министерств, консул Венгрии в Екатеринбурге г-н Тимеа Эндрейтер и представители потенциального инвестора проекта – компании ЗАО "Будапештский водоканал".

Системы водоснабжения и водоотведения Нижнего Тагила были построены еще в середине прошлого столетия и сегодня уже морально и физически устарели. В этой связи качество питьевой воды и экологическая обстановка стала одно из главных проблем тагильчан.

Концессия, убеждены участники совещания, – формат работы, который способен решить эти вопросы и при рациональной финансовой нагрузке на бюджеты за счет внедрения самых передовых технологий в ЖКХ обеспечить территории дальнейшее поступательное развитие.

"В результате реализации концессионного соглашения мы получим водоподготовку европейского уровня и сможем решить вопрос качества воды не только для жителей, но и для промышленных предприятий", – уверен глава города Сергей Носов.

Объем частных инвестиций на эти цели составит 14,6 млрд руб., плата областного и муниципального бюджетов – 16,4 млрд. Строительство запланировано на 2019-2025 гг. Период эксплуатации концессионером построенного имущества составит 15 лет.

В рамках проекта предполагается построить две новых станции водоподготовки – на Черноисточинском и Верхне-Выйском водохранилищах суммарной мощностью 130 тыс. кубометров в сутки, а также сооружения очистки сточных вод суммарной мощностью 110 тыс. кубометров в сутки.

Российско-венгерское предприятие АО "Уральская водная компания" (50% его акций принадлежат учредителю – ЗАО "Будапештский водоканал") уже готово выступить в качестве инвестора.

Конкурс на заключение соглашения по поручению Евгения Куйвашева будет объявлен в ближайшее время.

Напомним, ранее стало известно, что Нижний Тагил договорился с венграми о модернизации системы водоснабжения, необходимые инвестиции оценивались в 200 млн евро.