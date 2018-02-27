В Челябинске будут судить кураторов "синего кита". Одно уголовное дело уже направлено в суд, расследование второго дела находится в завершающей стадии. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель следственного управления СК РФ по Челябинской области Денис Чернятьев, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, закончено расследование уголовного дела в отношении жителя Москвы Сидорова, который обвиняется в доведении несовершеннолетней до самоубийства и вымогательстве. Дело направлено в суд.

Также завершается расследование части уголовного дела в отношении еще одного куратора "синего кита" жителя Москвы, который обвиняется в доведении до самоубийства несовершеннолетних.

"В настоящее время по части инкриминируемых ему преступлений по трем эпизодам расследование завершено. Несколько экспертиз ждем из других регионов, поскольку география преступлений практически вся Российская Федерация. Часть этих эпизодов будут ему вменена в окончательном варианте, и направлено дело прокурору для дальнейшей передачи дела в суд", - рассказал Чернятьев.

По восьми эпизодам расследование будет продолжено. География преступлений Москва, Ростов-на-Дону, Волгоград, Архангельск.

"Преступления совершались через социальные сети, что потребовало проведения следственных действий с выездом в эти субъекты, что потребовало дополнительного времени", - отметил он.