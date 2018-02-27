Проректор УрФУ в Общественной палате РФ рассказал, как вуз получил доступ к бюджету: "У нас не было ни одной проверки Счетной палаты"

Первый проректор Уральского федерального университета имени Б.Н. Ельцина Сергей Кортов на "круглом столе" в Общественной палате РФ рассказал, как вузу удалось решить проблему с получением бюджетного финансирования.

Представители вузов на площадке ОП обсуждали процесс создания университетских центров инновационного, технологического и социального развития регионов в рамках приоритетного проекта Минобрнауки: роль госвласти, правовые и бюджетные проблемы, с которыми сталкиваются вузы. Чаще всего руководители университетов упоминали невозможность напрямую получить бюджетные субсидии под тот или иной проект. О том, как проблему решили в Свердловской области, рассказал Кортов.

С подачи УрФУ в регионе был принят областной приоритетный проект "Вузы как центры пространства создания инноваций", нацеленный на диверсификацию экономики региона за счет развития несырьевых, высокотехнологичных и наукоемких секторов.

"Мы сформировали модель региональной политики в сфере новых производственных технологий, которой до этого не было. Сейчас эта модель превратилась в стратегию промышленного и инновационного развития Свердловской области до 2030 г.", - рассказал Кортов.

Чтобы встроиться в бюджетную систему, в УрФУ решили отойти от традиционной схемы, в которой представители вуза лишь входят в различные экспертные органы:

"Фактически был создан проектный комитет под руководством первого вице-губернатора Алексея Орлова. Еще раньше появилось акционерное общество "Уральский университетский комплекс" со 100%-ым участием Свердловской области. "Акционерка" и УрФУ создали НКО "Агентство инновационно-технологического развития Свердловской области" и уже эта НКО получает отдельную строчку в бюджете Свердловской области".

По словам Кортова, такая конфигурация позволила УрФУ встроиться в систему власти через региональные приоритетные проекты и получить доступ к бюджету, не нарушая при этом действующее законодательство.

"Если бы региональным бюджетам было разрешено напрямую взаимодействовать с университетами, это было бы большим подспорьем. Нам пришлось изобретать сложные конфигурации, но у нас еще ни разу не было проверки Счетной палаты и прокуратуры - не знаю, что они скажут. Мы вместе с регионом рискнули и через год я смогу поделиться победами или рассказать об ошибках", - выступил проректор.

Напомним, УрФУ вошел в число вузов, которые Минобр признал университетским центром инновационного, технологического и социального развития региона в рамках приоритетного проекта "Вузы как центры пространства создания инноваций" государственной программы "Развитие образования". Проект представляет собой продолжение политики стратификации российских университетов, определяющей функционирование ведущих университетов: входящих в программу "5–100", федеральных, исследовательских, опорных.