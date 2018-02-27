Депутаты Курганской областной думы остались недовольны деятельностью "Курганавтодора"

Депутаты Курганской областной думы на очередном заседании раскритиковали деятельность предприятия "Курганавтодор", по мнению народных избранников, организация недостаточно эффективно использует свои ресурсы - в результате этого темпы строительства дорог в регионе оставляют желать лучшего, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно государственной программе "Развитие автомобильных дорог на период 2014-2021 годов" в Курганской области должен появиться 251 километр новых дорог и отремонтировано около 700 километров полотна, однако в прошлом году успели построить только чуть больше 26 км, а отремонтировать 82 км.

Как отметил выступающий с докладом заместитель директора департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Зауралья Александр Милишенко, на дороги потратили 2,2 млрд рублей - это чуть больше 70% от запланированного.

Спикер облдумы Дмитрий Фролов отметил, что контракт с руководителем "Курганавтодора" Анатолием Старостенко продлевать не следует. Главная причина такого решения - отсутствие соглашений на ремонт дорог уже в этом году. Это касается как районов региона, так и Кургана.