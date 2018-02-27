Гусев подвел Гордеева. Врио губернатора падает в рейтинге глав - у него проблемы с элитами

Александр Гусев занял 18 позицию в очередном исследовании, посвящённом оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации, проводимым центром информационных коммуникаций "Рейтинг". Исследование составлено по итогам января-февраля 2018 г.

Эксперты отмечают, что бывший губернатор Алексей Гордеев, ставший полпредом президента РФ в ЦФО, по итогам 2017 г. был на шестом месте в "Национальном рейтинге". Если провести корреляцию времени, в течение которого Гусев является врио губернатора, а приступил он к деятельности на новом месте в конце декабря, то фактически за два месяца рейтинг губернатора упал на 12 позиций.

Естественно, ротация таких фигур позволяет предположить сложившуюся ситуацию. К новому губернатору эксперты "Национального рейтинга" пока в основном присматриваются. Положительную оценку представленного проекта метро и работу на инвестиционном форуме в Сочи Александр Гусев уже получил. Гусев заявил, что региональной власти резкие перемены не нужны: "Заданный Алексеем Гордеевым курс правильный, его нужно продолжать"

С другой стороны, составители рейтинга отмечают: "Для нового главы региона Александра Гусева сейчас важно найти общий язык с региональной элитой, особенно с местными кланами. Сможет ли Гусев выстроить отношения с федеральным центром для таких же ассигнований, как у Гордеева, сказать сложно".

Напомним, Александр Гусев с 2013 г. работал мэром Воронежа, а 25 декабря 2017 г. назначен временно исполняющим обязанности губернатора Воронежской области.