ФСБ пресекла деятельность группировки, организовавшей нелегальные оружейные мастерские в Брянске

ФСБ пресекла деятельность преступной группировки, организовавшей подпольные оружейные мастерские, сообщили Накануне.RU в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена деятельность членов региональной преступной группы, причастной к незаконному обороту средств поражения в Центральном федеральном округе и организации нелегальных мастерских по изготовлению и модернизации оружия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в феврале 2018 года в Брянске задержаны организатор группировки и трое его сообщников, осуществлявших несанкционированные раскопки в местах боевых действий времен Великой Отечественной войны "с целью изыскания стрелкового оружия и восстановления его боевых свойств".

Так, из незаконного оборота изъяты 21 единица огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства (два пистолета-пулемета, 14 пистолетов и револьверов, 5 карабинов, винтовок и ружей), свыше 100 основных частей и комплектующих к нему, четыре приспособления для бесшумной и беспламенной стрельбы, минометные мины калибра 50 мм, ручные осколочные гранаты, электродетонаторы, 2 кг взрывчатых веществ, а также более 3 тыс. патронов различного калибра. "Прекращена деятельность двух подпольных мастерских по модернизации огнестрельного оружия и изготовлению боеприпасов", - добавили в ведомстве.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.