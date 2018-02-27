ЧТЗ участвует в повторном антидемпинговом расследовании

Челябинский тракторный завод примет участие в антидемпинговом расследовании, инициатором которого выступила китайская "дочка" американской компании "Катерпиллер" – фирма Caterpillar (Qingzhou) Ltd, сообщили Накануне.RU пресс-служба ООО "ЧТЗ-Уралтрак".

Она выпускает колесные погрузчики, автогрейдеры, грунтовые катки, а в 2012 году на специально построенном заводе организовала в Китае производство гусеничных бульдозеров класса 10 и 15 под торговой маркой SEM (суббренд "Катерпиллера" в КНР).

Эти машины с гидростатической трансмиссией – прямые конкуренты аналогичной по классу техники ЧТЗ. Пока их экспансию на российский рынок сдерживает высокая антидемпинговая пошлина, но китайские производители хотят ее оспорить, для чего подали заявление в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК). Антидемпинговое расследование касается как раз этих двух моделей.

Первые машины SEM появились на российском рынке в 2013 году. Производственные мощности завода рассчитаны на выпуск более 4000 бульдозеров в год. Из них существенная часть предназначалась для продажи в странах Евразийского экономического союза – в России, Беларуси, Казахстане, Киргизии и Армении. Но в результате ранее инициированного ЧТЗ антидемпингового расследования китайских производителей гусеничных бульдозеров мощностью до 250 л.с. с 2016 года обязали платить антидемпинговую пошлину в размере 44,65 процента. С момента введения этой пошлины поставки бульдозеров Caterpillar- SEM в страны ЕАЭС сократились в 10 раз.

ЧТЗ и Чебоксарский тракторный завод заявились в качестве участников расследования и намерены совместно отстаивать интересы всей отечественной отрасли.

"Наша цель – удержать существующий торговый баланс, в том числе и за счет сохранения защитных пошлин. Естественно, сделать это можно при поддержке Евразийской экономической комиссии и с жесткой консолидированной позицией предприятий отрасли. Если американо-китайские производители сумеют добиться отмены или существенного снижения пошлины, то откроют себе двери на наш рынок, так как внутри Китая действует комплекс мер государственной поддержки экспортно-ориентированных предприятий. Поэтому альтернативы у нас нет: необходимо отстоять свою позицию, чтобы на наш рынок всерьез не пришли китайцы", – рассказал представитель ЧТЗ, директор по внешним связям и взаимодействию с органами власти Андрей Печеркин.