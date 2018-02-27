В Екатеринбурге торжественно отметят 100 дней до начала ЧМ-2018

За 100 дней до начала чемпионата мира по футболу-2018 в центре Екатеринбурга состоится праздник для любителей этой игры.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, мероприятие пройдет 6 марта на территории Исторического сквера. Начнется праздник в 13.30 массовой зарядкой, затем с приветственным словом к собравшимся обратятся представители правительства Свердловской области и администрации Екатеринбурга. На мероприятии ждут также послов уральской столицы как города-организатора чемпионата - гонщика Сергея Карякина и композитора Александра Пантыкина.

После официальной части начнется развлекательная программа с участием городских танцевальных коллективов и ансамбля барабанщиц. Гостей ожидают также викторины и спортивные конкурсы, призами в которых станут сувениры с символикой ЧМ-2018 и атрибуты болельщиков, с которыми летом можно будет отправиться на стадион "Екатеринбург Арена" или в фан-зону в ЦПКиО. Завершится праздник в 16 часов.

Напомним, всего в Екатеринбурге запланировано четыре игры ЧМ-2018. 15 июня сыграют Египет и Уругвай, 21 июня состоится матч Франция - Перу, 24 июня сойдутся Япония и Сенегал, а 27 июня Мексика встретится со Швецией. Недавно в городе открылся центр выдачи паспортов болельщика к ЧМ-2018.