До 22 апреля арестован директор застройщика "Первого пермского микрорайона"

Свердловский районный суд рассмотрел ходатайство об аресте директора застройщика "Первого пермского микрорайона", компании "Камстройинвест", Алексея Лобанова, передает корреспондент Накануне.RU.

"Срок содержания под стражей продлен до 22 апреля", - сообщили Накануне.RU в суде.

Напомним, сдать 12 трехэтажных домов в селе Лобаново "Камстройинвест" должен был еще в 2015 г. Однако широко разрекламированный проект обернулся банкротством компании. В начале августа 2017 г. суд признал организацию банкротом. Оставшиеся без жилья люди неоднократно выходили на митинги и объявляли голодовку. Задержали Лобанова 22 февраля. Ему вменяют кражу денег у участников долевого строительства.