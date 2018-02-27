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Ноябрьск готовится стать центром нефтесервиса для предприятий ТЭК
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Дмитрий Кобылкин, Ноябрьск (2018) | Фото: правительство.янао.рф

Инфраструктура, нефтесервис, кадры, - Ноябрьск определил стратегические направления развития до 2030 г. Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин оценил амбициозные планы муниципалитета в ходе сегодняшней рабочей поездки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства округа.
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Исходя из стратегии развития Ямала до 2030 г. в Ноябрьске были выделены три основных направления развития: транспортная инфраструктура и логистика, промышленная инвестиционная площадка, центр подготовки кадров, рассказал глава Ноябрьска Алексей Романов.

"Мы выполнили ваше поручение, Дмитрий Николаевич, и вместе с жителями и депутатами еще раз обсудили приоритеты Стратегии развития города до 2030 г. Мы всерьез ждем изменений инфраструктуры и логистики, в том числе в части аэропорта Ноябрьска, мы готовы стать базой для нефтесервиса – и для этого есть предприятия и мощности, и мы можем готовить востребованные кадры для основных отраслей округа", - рассказал Алексей Романов.

Дмитрий Кобылкин, Ноябрьск, Алексей Романов(2018)|Фото: правительство.янао.рф

Для формирования ноябрьского логистического центра необходимо модернизировать транспортную инфраструктуру, преобразовать "воздушные ворота", создать многофункциональную зону в районе стационарного поста "Карамовский".

Отметим, что в середине февраля на Инвестиционном форуме в Сочи Дмитрий Кобылкин обсудил реконструкцию аэропорта в Ноябрьске с главой "Реновы" Виктором Вексельбергом. Сейчас стороны ищут варианты взаимодействия, в том числе рассматривается схема государственно-частного партнерства, сообщают местные СМИ. Напомним, что одна из компаний "Реновы" выиграла конкурс на реконструкцию аэропорта в Новом Уренгое.

Дмитрий Кобылкин, Ноябрьск(2018)|Фото: правительство.янао.рф

Алексей Романов добавил, что еще одно направление Стратегии-2030 - формирование в городе центра подготовки кадров - требует инновационной программы обучения в Ноябрьском колледже профессиональных информационных технологий и детском технопарке "Кванториум".

Ноябрьск может стать центром нефтесервиса для предприятий ТЭК, уверен глава города. Губернатор Ямала одобрил стратегические наработки и пожелал только одного: "Верить в себя и свой город".

Дмитрий Кобылкин, Ноябрьск(2018)|Фото: правительство.янао.рф

Дмитрий Кобылкин, Ноябрьск(2018)|Фото: правительство.янао.рф

Сегодня же возможности сервисных предприятий Ноябрьска глава региона оценил на примере компании "Римера – сервис".

Затем губернатор принял участие в презентации идей благоустройства Ноябрьска. Своими наработками поделились молодые специалисты и студенты Уральского государственного архитектурно-художественного университета.

Дмитрий Кобылкин, Ноябрьск(2018)|Фото: правительство.янао.рф

Отметим, что идеи благоустройства общественных зон жители Ноябрьска выбирали все вместе: в городе работали сервисы "Комфортная городская среда", "Живем на Севере", проводились анкетирования и обсуждения. Чаще всего горожане ставили в приоритет появление видеонаблюдения, общественных туалетов и всесезонных горок.

"Я рад, что этот проект в Ноябрьске реализуется именно так, ведь очень важно делать среду вокруг себя комфортной. Здорово, что вы привлекли к этой работе профессионалов. Некоторые идеи абсолютно фантастические, однако нужно понимать, возможно ли их воплотить, будет ли это работать в условиях наших морозов. В любом случае, вас впереди ждут жаркие дискуссии", — отметил губернатор, его слова приводит городской портал "НоябрьскИнформ".

Ожидается, что проект "Формирование комфортной городской среды" будет реализован в этом году.

Другие новости по темам: ноябрьск, янао, дмитрий кобылкин, аэропорт, тэк, нефтесервис, благоустройство
27.02.2018 13:41 Мск | Ноябрьск | Анна Смирнова
15:41 Екб


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Ноябрьск готовится стать центром нефтесервиса для предприятий ТЭК
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